شاب مهدد بالحبس لمحاولته السفر بفيزا “شينغن” مزورة عبر مطار الجزائر

أوقفت شرطة مطار هواري بومدين شاب في العقد الثالث من العمر، متلبسا بحيازة فيزا ” شينغن” إسبانية مزورة ،وهو بصدد السفر إلى إسبانيا.

ويتعلق الأمر بالمدعو “ش. كمال” وخلال اقتياد المشتبه فيه الى التحقيق لسماع أقواله، اعترف ان تأشيرة السفر التي ضبطت بحوزته ليس له علم بأنها مزورة، كونه تحصل عليها من قبل ابن حيه يدعى “م. أمين” الذي لعب دور الوساطة مع شخص يقطن بولاية جيجل تحديدا بمنطقة الطاهير مؤكدا أنه لم يلتقيه خلال هذه الصفقة،

بل سلم مبلغ 35 مليون سنتيم، كشطر اول وصورتين شمسيتين، وشهادة ميلاد فرنسية ولأجل تكمينه من التأشيرة َمن القنصلية الإسبانية دون عناء، وعليه استعمل التأشيرة خلال سفره عبر مطار ََهواري بومدين بطريقة عادية لأجل السفر إلى إسبانيا.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم اقتياد المتهم أمام الجهات القضائية، أين تم ادانته بعامين حبسا نافذا، فيما أدين المتهم الثاني “ما امين ” غيابيا بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دج، هذا الأخير مثل اليوم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، لمعارضة الحكم الغبابي الصادر ضده،

أين أنكر نكرانا قاطعا ادعاءات المدعو “كمال” وتسليمه تأشيرة “شينغن” مزورة، مؤكدا أن كل ما في الأمر أنه توسط لابن حيه” كمال ” الذي قصده في محله للحلاقة بحي البساتين لتمكينه من التاشيرة،

مضيفا أن الصفقة تمت بين الطرفين دون حضوره، ملتمسا تبرئته من الحكم الصادر في حق، وهو ما ذهب إليه دفاعه بحيث التمس بعدما أكد أن أركان الجريمة غير متوفرة، فضلا عن تناقضات أقوال المدعو ” كمال” خلال محاضر سماعه من جهة،

ومحضر التفتيش السلبي لمنزل موكله من جهة أخرى، ليلتمس أخيرا قبول المعارضة في الموضوع القضاء ببراءة موكله من روابط التهم المنسوبة إليه.