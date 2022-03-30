شاب مهدد بالحبس لمدة 3 سنوات بعد شتمه وإهانته لقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد عشية يوم الأربعاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الثالث من العمر (ح.أ) بعد إهانته و سبه لقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد حيث وجهت له تهمة هيئة نظامية.

المتهم وخلال مثوله امام هيئة المحكمة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه و صرح انه حقيقة قام برفع صوته و لكنه لم يتلفظ بعبارات السب والشتم ،و أضاف ان الظروف العائلية الصعبة التي مر بها خاصة و ان اخوه يقبع في السجن دفع به الى رفع صوته و لكنه لم يشتمه ، هذا و قد قال له القاضي للمتهم: (مهما كانت ظروفك الاحترام واجب من هيئة نظامية ) ،و بعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر ، إعتذر المتهم من هيئة المحكمة ملتمسا افادته بظروف التخفيف ،فيما حدد القاضي تاريخ 6 أفريل للنطق بالحكم في هذه القضية.

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كما كان وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، قد التمس سابقا، تسليط عقوبات تتراوح بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، للمتهمين.

وفي التفاصيل، التمس وكيل الجمهورية، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب ولوعيل صادق.

كما التمس وكيل الجمهورية، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق. مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات.

وكذا مليون دج غرامة مالية نافذة لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب ولوعيل صادق.

مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات.

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بجنح تكوين جمعية أشرار. وجنحة ترويح أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي. وجنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل.

وكذا استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، وجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق. وجنجة إبعاد قاصر دون 18 سنة، وجنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، وجنحة إهانة هيئة نظامية.

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