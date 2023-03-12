شاب مهدد بالحبس 3 سنوات بسبب فيديو على “تيكتوك”

أثار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تيكتوك” يحرض على عصابات الاحياء ضجة كبيرة. من خلال التداول الواسع من طرف نشطاء على ذات الموقع. نشره شاب محل أمر بالقبض من طرف السلطات القضائية، بعد محاولة توقيفه من طرف رجال الشرطة.

كما تضمن الفيديو محل الجريمة، عبارات سب وشتم لرجال الشرطة، واخرى تهديدية لبعض الاشخاص. على غرار وضع صور في منتهة الخطورة على انظار الجمهور، تتمثل في لأسلحة بيضاء تتمثل في سيوف والعاب ناربة محظورة “البوق”. بالإضافة إلى ذلك، قارورة غاز مسيلة للدموع، مسدس كهربائي، وأخرى نارية مسدس ناري من نوع ” بيا” وبندقية من الحجم الكبير. وأمام هذه الافعال الاجرامية وقع مسير الصفحة في متابعة قضائية.

كما توبع المتهم الموقوف المدعو ‘” ش.صالح أمين” أمام هيئة محكمة ااجنح اليوم الاحد، بثلاث تهم متتابعة تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية. نشر أفكار تحرض على عصابات الاحياء، وجنحة التهديد، وهي الوقائع التي تمسك بانكار جزء منها. نافيا أنه يملك صفحة او حساب باسمه على موقع ” تيكتوك” معترفا في ذات السياق امام القاضي. أنه يملك صفحة واحدة باسمه على موقع التواصل ” فايسبوك” وأنه قام بنشر الفيديو محل الجريمة للتعبير عن غضبه. لاستعمال رجال الشرطة مسدس كهربائي ” طازان” لحظة توقيفه، لكنه حذفه. والحقيقة أن البعض قام بوضع ” كابتوغ” على الفيديو لتداوله من طرف اشخاص على موقع ” تيكتوك”.

أما بخصوص الاسلحة الظاهرة فتتعلق بالعاب نارية تخص حفل زفافه. وتم استخراجها من هاتفه خلال اخضاعه للتفتيش من طرف رجال الشرطة.

من جهته التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج.