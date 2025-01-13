شاب يسرق مجوهرات شقيقته بقيمة 150 مليون سنتيم بالشراقة

كشفت تحقيقات أمنية في شكوى ضد مجهول قيدها رب عائلة بعد تعرض مجوهرات ابنته للسرقة أن الفاعل شقيقها. هذا الأخير قام بالاستيلاء على مجوهرات شقيقته التي تقدر قيمتها بـ 150 مليون سنتيم. وبيع جزء منها لمجوهراتي توبع أمام محكمة الشراقة بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.

وكانت مصالح الشرطة بالشراقة، قد فتحت تحقيقاً في شكوى تقدم بها مواطن، تُفيد تعرض مسكنه للسرقة من قبل مجهول. حيث تم الاستيلاء على مصوغات ومجوهرات تخص ابنته المتزوجة، والتي تحتفظ بها بمنزله العائلي والتي تقدر قيمتها بـ 150 مليون سنتيم.

ولدى مباشرة التقصي في الدعوى، توصلت مصالح الأمن لمجوهراتي، قام باقتناء المجوهرات المسروقة. هذا الأخير كشف عن هوية الجاني والذي تبين أنه إبن الضحية وشقيق صاحبة المجوهرات.

المتهم الرئيسي اعترف خلال التحقيق بسرقه للمجوهرات شقيقته، وبيعه سلسال منها للمجوهراتي. بمبلغ 30 ألف دج بنسخة عن الفاتورة، قبل أن ينكشف أمره. وهو ما أدلى به خلال المحاكمة معترفا أيضا بسرقه مجوهرات شقيقته، وبيعها للمجوهراتي. هذا الأخير الذي أكد أنه لم يكن على علم بأن المجوهرات مسروقة بحكم أن المتهم الأول سلمه نسخة من فاتورة الشراء. وأكد أنه قام بإعادة السلسال. وطالب دفاعه بافادة موكله بالبراءة بانعدام ركن العلم.

فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا في حق المتهم.

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