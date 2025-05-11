شاب يطعن آخر بسكين ويسبّب له شللا بعدما نهاه عن معاكسة الفتيات

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، المتهم الموقوف المدعو ” أ.عبد المالك” البالغ من العمر 40 عاما. مسبوقا قضائيا في جرائم حمل سلاح محظور، لضلوعه في جريمة محاولة قتل الشاب المدعو ” د.أحمد”. بعدما نهاه عن معاكسة الفتيات المتدرسات بإكمالية واقعة بحي بومعطي بلدية الحراش شرقي العاصمة.

وهو الأمر الذي استفز المتهم وقام بسل سكين من خلفه كان يخفيه بسرواله، ليقوم بالإعتداء طعنا على ضحيته. الذي لولا الإسعافات الطبية المستعجلة التي تلقاها بمستشفى “سليم زميرلي” بالحراش لكان اليوم في عداد الموتى. حيث كلّفته الإصابة عجزا طبيا لمدة 30 يوما، ثم شللا جزئيا على مستوى القدم اليمنى. ألزمه المشي بواسطة دعامة صحية مدى الحياة، و الخضوع لتأهيل صحي كل يوم.

تفاصيل القضية

تفاصيل الجريمة التي عرضتها هيئة المحكمة، تعود حسب مجريات المحاكمة إلى تاريخ 8 أكتوبر 2024، أين كان مارا بالحي شلّة من الفتيات المتمدرسات في طريقهن إلى المؤسسة التربوية بحي الكائنة بحي بومعطي بالحراش. والواقعة بالقرب من مكان مزاولة المتهم عمله هناك.

حيث وعند اقتراب الفتيات منه، قام بمعاكستهن، ومحاولة التحدث مع إحداهن للتحرش بها في الطريق أمام عامة الناس. وفي تلك الأثناء قام الضحية الذي كان بالقرب من المتهم بنهيه والكف عن ملاحقة الفتاة ومعاكستها. مخاطبا إياه ” لوكان جات اختك تقبل….؟!”، وهي العبارة التي أزعجت المتهم وجعلته، يمطر الضحية وابلا من السب والشتم والكلام الفاحش ثم أسرع في اخراج سكين كانا بحوزته. يخفيه أسفل تبانه من الخلف، حيث قام بمباغتة ضحيته وطعنه بواسطته من الخلف على مستوى الفخذ الأيمن. ثم لاذ بالفرار تاركا المجنى عليه يصرخ من شدة الإصابة.

ولدى إخضاع الضحية للعلاج، بمستشفى الحراش، استفاد من عجز طبي لمدة شهر، مع إجراء عملية جراحية مستعجلة ليصاب بعدها بشلل جزئي على مستوى الرجل اليمنى، لعدم تمكنه من الوقوف.

المتهم يعترف بالجرم المنسوب له

وفي جلسة المحاكمة إعترف المتهم بأنه قام بضرب الضحية، لكونه تهجم عليه خلال مناداته على إحدى الفتيات المتمدرسات، وهذا لكونه يشتغل بالقرب من المؤسسة التعليمية، ومعتاد مشاهدتها بمعية رفيقاتها، مؤكدا المتهم بأنه لم يكن ينوي قتل الضحية، وأنه قام باستعمال سكين من دون وعي منه، ملتمسا أن تمنحه العدالة فرصة أخرى لكونه يشعر بالندم على فعلته.

وأمام ما ورد من معطيات التمس النائب العام بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حقه. معتبرا، أن جريمة محاولة القتل متوفرة بجميع أركانها المادية والمعنوية. مع توفر شرط العمد وسبق الإصرار لأجل إزهاق روح الضحية الذي -حسبه- نجا من الموت بأعجوبة نظرا لعمق الإصابة التي تعرض لها، مسببة له نزيف خارجي حاد، ثم شلل جزئي مدى الحياة.

وبعد المداولة قررت المحكمة إدانة المتهم بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف 200 ألف دج. عن جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعدما استفاد المتهم من ظروف التخفيف.