شاب يعتدي على والدته بوحشية ويهدّدها بالطرد من مسكنها لأجل المال !

أوقفت مصالح الشرطة القضائية ببني مسوس في العاصمة، مؤخرا، شاب في العقد الثالث من العمر يدعى (ب.م). على إثر شكوى تقدمت بها والدته ضده، تفيد بتعرضها للضرب والتهديد والشتم على يد فلذة كبدها. الذي هددها بطرها من مسكنها رغم توسلاتها.

المتهم مثل أمام محكمة بئر مراد رايس مساء اليوم، بموجب اجراءات المثول الفوري أين وجهت له تهمة التعدي على أحد الأصول و التهديد.

كما كشفت الام الضحية خلال تصريحاتها أن إبنها إعتدى عليها بالضرب و السب و الشتم. كما تجرأ على “البصق” عليها. وتحطيم أغراض المنزل بما فيها أغراض ثمينة.

وأضافت الضحية أثناء استجوابها من طرف القاضي، أن ابنها تعود على إجبارها يوميا منحه مبلغ 25 ألف دج.

و في حالة عجزها عن توفير المبلغ يقوم بضربها و الإعتداء عليها بعنف دون رحمة أو شفقة متناسيا أنها أمه. و بنبرة متحسرة صرحت الضحية أن ولدها “العاق” لم يدعها تعيش بسلام ما تبقى من عمرها على حد قولها.

ومن جهته، التزم المتهم بالصمت خلال الجلسة العلنية ولم ينكر ما ورد على لسان والدته الضحية بملف الحال. ليتقرر قاضي الجلسة الإفراج عنه بعد صفح الضحية. التي لم تتحمل رؤية ابنها داخل اسوار السجن رغم معاناتها اليومية. بسبب تصرفاته الطائشة ،مع تأجيل القضية إلى تاريخ 14 ماي المقبل.