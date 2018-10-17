شاب يقتل المكلف بالبناء والتعمير بـ«كارلاجة» على الرأس داخل مكتبه!

الجريمة وقعت بمقر بلدية عين البيضاء في أم البواقي

استيقظ، صباح أمس، سكان بلدية عين البيضاء في الولاية أم البواقي على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها عضو بالمجلس الشعبي البلدي ببلدية عين البيضاء، على يد شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيه لضربة قاتلة في رأسه بواسطة قطعة حجر البلاط «كارلاجة».

الجريمة الشنعاء التي وقعت بالمصلحة التقنية الكائن مقرها بالمركز الثقافي بحي «ماريان» حوالي الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا، تعود حيثياتها إلى تقدم الجاني المدعو «ع.ح» من مكتب المنتخب البلدي عن حزب الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء المدعو «منصوري أحمد» الملقب بـ»العيد» البالغ من العمر 56 سنة وهو أب لثلاثة أبناء.

ويعد المكلف بلجنة التعمير والبناء على مستوى ذات البلدية، للمطالبة بمنحه وثيقة إثبات تخص تسوية الأشغال الجارية بمنزله العائلي الواقع أمام الحديقة العمومية «أول نوفمبر»، غير أن رئيس اللجنة اعتذر عن تقديم الوثيقة كونها لم تصدر بعد من مصلحة الشباك الوحيد المتواجد مقره بعاصمة الولاية.

وهو الأمر الذي لم يتقبله الجاني الذي دخل في ملاسنات ومشاحنات مع الضحية، ليتطور الأمر إلى عراك انتهى بجريمة قتل تسبب فيها الجاني، بعد حمله لـ«كارلاجة» كانت متواجدة خلف باب المكتب وتصويبها نحو رأس الضحية الذي سقط جثة هامدة بمكتبه.

وهو ما دفع القاتل إلى الفرار صوب وجهة مجهولة، غير أن مصالح الأمن تمكنت من توقيفه بعد دقائق من الجريمة، فيما حولت جثة الضحية إلى مستشفى «زرداني صالح» وبعدها إلى مستشفى عاصمة الولاية لعرضها على التشريح.

وقد دفعت هذه الجريمة النكراء نواب وأعضاء المجلس البلدي لعين البيضاء لعقد اجتماع عاجل في غياب رئيس المجلس المتواجد في دورة تكوينية بولاية ورقلة، إلى تعليق عضويتهم بالمجلس إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، ومنها المطالبة بحضور الوالي الجديد لمناقشة انشغالاتهم على رأسها توفير الأمن بمقر البلدية، ورفع الحصص السكنية المقدمة للبلدية.

وكانت المداولة التي تمت بقاعة المداولات بالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء، يوم السبت الماضي، آخر اجتماع حضره الضحية، بعدما كشف لبقية النواب والأعضاء بأنه لن يحضر، مستقبلا، لمناقشة القضايا المطروحة على المجلس إلى غاية الاستجابة لكل انشغالاتهم من قبل الجهات الوصية.