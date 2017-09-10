شاب يقتل جاره بطعنات خنجر لأنّه منعه من النظر إلى شرفة منزله في بومرداس!

طعنات خنجر قتلت جاره

ما تزال التحقيقات القضائية مستمرة في ملف جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر، متأثرا بطعنات خنجر أمام مقر مسكنه بعمارة في بلدية «حمادي» غرب ولاية بومرداس.

عقب شجار بين أخيه وجيرانه بسبب النظر إلى شرفة البيت، كون المتهم سبق وأن خطب شقيقة المقتول لكن أهلها رفضوه.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ المتهم الرئيسي أودع الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة «الرويبة»، متهما بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة.

وقادت التحقيقات الأولية في الجريمة، إلى أنّها كانت بسبب شجار نشب بين المتهم وشقيقه من جهة وبين شقيق الضحية القتيل من جانب آخر.

وذلك بسبب أنّ المتهم، الذي سبق لعائلة الضحية وأن رفضته عندما تقدّم لخطبة ابنتهم، كان يقوم بالنظر إلى شرفة منزل الضحية، وهو ما استاء منه شقيق الفتاة التي كانت ستزفّ إلى رجل آخر.

ليقع شجار بالأسلحة البيضاء بينهما، وهما اللذان يقطنان بنفس العمارة في «حمادي» ولاية بومرداس، أين تحوّل الشجار إلى جريمة بعد أن تدخّل شقيقا الشابين.

إذ أنّ الشاب المقتول حاول أن يفك الشجار بين أخيه وجاره الذي كان معه شقيقه أيضا، حيث بمجرد محاولته تفريقهما عن بعض قُتل بخمس طعنات وجهها له المتهم، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقد تم تقسيم الملف إلى قسمين، الأوّل في التحقيق جناية القتل والثاني مشاجرة والمتهم فيها شقيق المقتول، أين أصدرت المحكمة في الثاني عقوبة شهرين حبسا نافذا لشقيقي القاتل والمقتول.

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