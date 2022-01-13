شاب يقتل والدته الاستاذ خنقا ببني مراد في البليدة

اهتزت يوم الخميس بلدية بني مراد، بولاية البليدة على جريمة قتل بشعة راحت ضحيته أستاذة لغة الفرنسية متقاعد.

وذلك على يد فلدت كبدها والبالغ من العمر 27سنة والذي قام بضربها وخنقها حتى الموت داخل منزلها.

وحسب ذات المصدر فإن المتهم الذي يعاني من ضغوطات نفسية ،متعود على ضرب والدته ومعروف بسوء أخلاقه في وسط الحي.

خبر جريمة نزل كصاعفة على أبناء المنطقة الذي لم يصدقو ما حصل.

من جهتها مصالح الشرطة العلمية رفقة عناصر الأمن الحضري بالديار البحري توجهت إلى منزل الضحية.

والتي تم نقلها من طرف مصالح الحماية المدنية ببني مراد إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس قانون بالبليدة.

كما فتحت مصالح تحقيقا لتحديد سبب الحقيقي لوفاة الأستاذة.

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حيث كشف رئيس بلدية أولاد يعيش امحمد العيشي للنهار أن تكريم بدران جاء احتراما وتقديرا لما قدمه ابن مدينة البليدة بدران خلال كأس العربية الأخيرة.

كما أقدم المجلس الشعبي البلدي الجديد بمقر بلدية أولاد يعيش بولاية البليدة وبحضور أعضاء المجلس الجدد وجمع من الحضور

خنشلة: وفاة سيدة بعد سقوطها من الطابق الرابع لعمارة بششار

كما توفيت مساء يوم الاثنين سيدة في العقد الثالث من العمر أم لطفل وذلك اثر سقوطها من الطابق الرابع من مسكنها العائلي بالعمارات الجديدة بدائرة ششار خنشلة.

مصالح الحماية المدنية تنقلت مباشرة بعد تلقيها اشارة بذلك اين تم تحويل السيدة على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية

وهذا بمستشفى الشادلي بن جديد بششار لتلقي الاسعافات قبل ان لفظت انفاسها الاخيرة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى باتنة.

فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة. في الوقت الذي تحقق فيه المصالح الأمنية في الحادث لمعرفة تداعياته، بعد معاينة الشرطة العلمية للجثة ومكان السقوط.