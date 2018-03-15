شارف يستدعي 28 لاعبا (-20 سنة) تحضيرا لمواجهتي تونس في تصفيات “الكان”

الرياضة
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شارف يستدعي 28 لاعبا (-20 سنة) تحضيرا لمواجهتي تونس في تصفيات “الكان” المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة
بقلم عبد النور حواز

إستدعى مُدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف 28 لاعبا للدخول في تربص تحضيري مُغلق للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

المُقرر بالمعهد العالي للفندقة بعين البنيان بداية من ال17 مارس الجاري وإلى غاية يوم ال25 من نفس الشهر.

تحضيرا لمواجهة المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة ذهابا وإيابا لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا المُقررة بالنيجر عام 2019.

حيث سيُلعب لقاء الذهاب بالجزائر يوم ال31 مارس في حين سيُقام لقاء العودة يوم ال7 أفريل بالعاصمة التونسية تونس.

وسيكونون اللاعبين أمام حتمية الإلتحاق بالتربص يوم ال17 مارس بداية من الساعة 15:00.

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