شارك بمسابقة فايبر كويز واربح قميص موقع من محرز ومكالمات دولية مجانية

أعلنت شركة Viber Rakuten العالمية الرائدة في مجال المراسلة الخاصة والآمنة والتواصل الصوتي، عن إطلاق أحدث بوت لها، فايبر كويز بوت الدردشة.

وتم إعداد الكويز التفاعلي لتحسين طريقة تحدي الأشخاص لمعرفتهم واستكشاف مواضيع مختلفة، بما في ذلك الرياضة والترفيه والتاريخ بصفة عامة وتاريخ الجزائر بصفة خاصة والجغرافيا والمعرفة العامة والدين، كل ذلك من خلال أجهزتهم.

وتم تصميم الكويز للترفيه والتثقيف وتقديم تجربة خاصة للمستخدمين من جميع الأعمار.

ومن خلال دمج التكنولوجيا بالتعليم، يهدف تطبيق فايبر غلى تعزيز الإثراء الفكري والوعي الثقافي وإثارة الفضول لمستخدميه.

المميزات الرئيسية للكويز

أسئلة مختلفة ومتنوعة:

يضم فايبر كويز بوت مجموعة شاملة من الأسئلة المنسقة بعناية من مختلف المجالات، مما يضمن وضع مجموعة واسعة من المعرفة تحت الإختبار.

مواضيع متنوعة:

سيجد هواة الرياضة وعشاق التاريخ وخبراء الجغرافيا ومحبو الترفيه وأولئك الباحثين عن تفاصيل دينية مع الأسئلة الشيقة والتي تدفع للتفكير.

اللعب التفاعلي:

يوفر فايبركويز بوت منصة تفاعلية حيث يمكن للمشاركين تحدي أصدقائهم مما يضيف بعدا جديدا من التشويق إلى تجربة التعلم.

فرص التعلم:

لا يقتصر دور الكويز بوت على الترفيه فحسب، بل يوفر أيضا للمشاركين فرصة لتوسيع آفاقهم واكتساب رؤى جديدة، وتعزيز حبهم الدائم للمعرفة والتعلم

الفوز بالجوائز:

إبتداء من 1 سبتمبر إلى غاية 31 من ديسمبر سيقدم أسبوعيا للمستخدمين من الجزائر هدايا والتي تشمل مكالمات هاتفية مجانية بقيمة 25 اورو من Out Viber، مما يسمح لهم بإجراء مكالمات دولية في جميع أنحاء العالم وهدية شهرية المتمثلة في قميص وكرة موقعة من اللاعب رياض محرز.