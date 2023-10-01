شافعي في تشكيلة الجولة الـ 8 من الدوري السعودي

حجر اللاعب الجزائري، فاروق شافعي، مكانة له ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 8 من دوري “روشن” السعودي.

وتألق شافعي، في الفوز الذي حققه ناديه ضمك أمس السبت، أمام الخليج، بثنائية نظيفة، بعدما سجّل هدف السبق في الدقيقة الـ 43.

واختار موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء، مدافع مولودية الجزائر السابق. ضمن تشكيلته الخاصة بالجولة الـ 8، لدوري “روشن” بتقييم 8.4، وهو رابع أفضل تنقيط في الجولة.

للإشارة فإن هدف شافعي في مرمى الخليج، جعله ينفرد بصدارة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي، برصيد 14 هدفا.