شافعي يواصل كتابة التاريخ في الدوري السعودي

عزز الجزائري، فاروق شافعي، مركزه في صدارة قائمة أفضل مدافع هداف في تاريخ الدوري السعودي.

وأهدى شافعي، أمس الأحد، فوزا ثمينا لناديه ضمك، حينما كان الفريق متعادلا أمام ضيفه الخلود، بهدف لمثله، قبل أن يسجل لاعب مولودية الجزائر، هدف الفوز في الدقيققة 67.

وأشاد موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، بما يقدمه شافعي، رفقة ضمك. مؤكدا بأنه كرس رقمه كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن شافعي، خاض 135 مباراة في الدوري السعودي. سجل خلالها 20 هدفا منها 16 بالرأس، وقدم 5 تمريرات حاسمة.