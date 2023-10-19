شافي يسدي تعليمات للتكفل التام بالعمال وتوفير جميع المرافق على مستوى محطات الخدمات

شرع الرئيس المدير العام لنفطال، عبد القادر شافي، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، في زيارة ميدانية لأقصى شرق الوطن ولاية تبسة،أين أسدى تعليمات للتكفل بالعمال.

وحسب بيان لنفطال، استهل الرئيس المدير العام زيارته للمقاطعة التجارية بولاية تبسة، أين استمع إلى العرض الشامل. للبطاقة التقنية الخاصة بمركز تعبئة قارورات الغاز 121 تبسة، وكذا العرض الخاص بالبطاقة التقنية لمركز الوقود 1127. و التابع إلى مقاطعة الوقود قسنطينة.

وقبل أن يتفقد مختلف المنشآت التابعة لمقاطعات نفطال،أ لقى عبد القادر شافي كلمته. أين وجّه التعليمات لمدراء المقاطعات للتكفل التام بانشغالات العمال وتوفير جميع المرافق على مستوى محطات الخدمات لراحة الزبون.