شاقور: الشرطة لم تستعمل “طلقات تحذيرية” تفاديا لأي إنزلاق أمني

قال مراقب الشرطة محمد شاقور مدير الشرطة القضائية، أن مصالح الأمن لم تستعمل الطلقات التحذيرية تفاديا لأي إنزلاق أمني.

وأضاف مدير الشرطة القضائية خلال ندوة صحفية، أن الرأي العام تساءل حول عدم إستعمال مصالح الأمن للطلقات التحذيرية أثناء التهجم عليهم ومحاولة قتل الشاب جمال، أن القيادة العليا قد أسدت تعليمات لعدم إستعمال الطلقات التحذيرية لتفادي انزلاق أمني خطير والذي كانت تصبو اليه الاطراف المعادية للجزائري

وأشار في ذات السياق، إلى أن قوات الشرطة كانت مقسة إلى 3 أفواج عمل، الفوج الأول يشارك في عملية إخماد الحرائق المشتعلة. أما الفوج الثاني كان يعمل على تأمين الشخصين الذان إشتبها في تورطهما في اشعال النيران حيث كانا يتواجدان بمقر امن الدائرة. أما الفوج الثالث فكان يضم 4 عناصر من الأمن كانوا على متن سيارة الشرطة تمت محاصرتهم من طرف اشخاص كانوا في حالة غضب. غير أن عناصر الشرطة ابطلت المخططات الاجرامية التي كانت تسعى لتأجيج الوضع