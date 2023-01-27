شان الجزائر..الخضر في مواجهة كوت ديفوار وموريتانيا تصطدم بالسنغال

تُلعب اليوم الجمعة. لقاءات الدور الربع نهائي لكأس إفريقيا للمحليين، بإجراء مباراة المنتخب المحلي ضد نظيره الإيفواري، وموريتانيا ضد السنغال.

وسيحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، مواجهة المنتخب المحلي ضد كوت ديفوار، بداية من الساعة 17.00 مساءً.

كما سيواجه المنتخب الموريتاني خصمه المنتخب السنغالي برسم ذات الدور، بداية من الساعة 20.00 على ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.