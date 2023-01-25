شان الجزائر.. برنامج مواجهات الربع نهائي

تنطلق يومي الجمعة والجمعة، فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقامة فعالياتها بالجزائر بإجراء مباريات الدور ربع نهائي.

وسيواجه المنتخب الوطني المحلي، نظيره الإيفواري في ربع النهائي، غدا الجمعة، بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 17.00 مساءً.

وسيواجه المنتخب السنغالي نظيره الموريتاني بملعب 19 ماي 1956 بعنابة بداية من الساعة 20.00 مساءً، يوم الجمعة.

أما يوم السبت المقبل، سيواجه منتخب الموزمبيقي، نظيره الملغاشي، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة،على الساعة 17.00 مساءً.

كما سيواجه المنتخب الغاني خضمه منتخب النيجر، بملعب ميلود هدفي بوهران، على الساعة 20.00 مساءً.