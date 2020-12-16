شاهدا عيان يرويان لـ”النهار” لحظة سقوط طائرة مروحية في عرض البحر ببوهارون

روى شاهدا عيان لقناة “النهار”، اليوم الأربعاء، لحظة سقوط طائرة مروحية في عرض البحر ببوهارون.

وقال أحد الشهود العيان ” كنت نازلا أنا والأولاد الى البحر من أجل الاستراحة، حتى شاهدت مروحية فاقدة للسيطرة”.

وأضاف شاهد العيان “شاهدت اللحظة التي انفصلت فيها أحد أجزاء الطائرة، وكان منظرا مرعبا”.

وتابع “وبعد فقدان الطائرة سيطرتها، رمى أحد الأطقم بنفسه في عرض البحر، إلا أنه اصطدم بالمروحية، مما يرجح فرضية استشهاده”.

وأكد قائد سفينة صيد كان بالقرب من عين المكان، أن احد أفراد طاقم المروحية رمى بنفسه قبل سقوطها في الماء.

وأشار إلى أن البحارة الذين كانوا متواجدين، بالقرب من مكان الحادث، توجهوا الى مكان وقوعه.

كما انطلق خفر السواحل في تمشيط مكان الحادث للبحث عن المزيد من الناجين.

للإشارة، تشهد المنطقة استنفارا أمنيا كبيرا، حيث يتواجد في عين المكان خفر السواحل، والقوات البحرية.