شاهد.. أول ظهور لرئيس أمن ولاية العاصمة محمد بطاش

رصدت عدسة النهار أونلاين اليوم الخميس أثناء العرض الذي أقيم وسط العاصمة بمناسبة عيد الاستقلال،

أول ظهور لرئيس أمن ولاية العاصمة بالنيابة مراقب الشرطة محمد بطاش، مراقب الشرطة محمد بطاش ابن عائلة ثورية متوسطة الحال، له مسار طويل وحافل في جهاز الشرطة،

حيث اكتسب خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب أثناء عمله فترة الثمانينات والتسعينات كإطار بشرطة العاصمة،

تقلد منصب رئيس الأمن الولائي لورقلة، وقائدا للجمهرة السابعة لوحدات التدخل بالقبة، حائز على شهادة ليسانس في الحقوق وأخرى في علم الإجتماع، وله إجازة في اللغة الفرنسية.

ويعتبر مراقب الشرطة محمد بطاش أول مسؤول سام في الشرطة يحظى بثقة رئيس الجمهورية منذ سلسلة التعيينات الأخيرة على رأس الأسلاك الأمنية والجيش.