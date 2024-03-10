شاهد.. أول ظهور لكيت ميدلتون منذ عمليتها الجراحية

طمأن قصر كنسينغتون الجمهور الملكي والشعب البريطاني على صحة كيت ميدلتون أميرة ويلز بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في شهر جانفي الماضي.

وشارك قصر كنسينغتون من خلال حساب أمير وأميرة ويلز على إنستغرام، صورة تجمع كيت ميدلتون بأبنائها الثلاثة، بمناسبة عيد الأم في بريطانيا.

وجاء مصحوباً مع الصورة تعليق جاء كالتالي: “نشكركم على تمنياتكم الطيبة ودعمكم المستمر خلال الشهرين الماضيين. نتمنى للجميع يوم أم سعيد”.

وجاءت الصورة من توقيع أمير ويلز الأمير ويليام، حيث تم الإشارة له في المنشور كالمصور. وهي أول صورة غير رسمية لكيت ميدلتون بعد العملية الجراحية.

ويأتي هذا، بعد الكثير من الشائعات والتكهنات التي أُثيرت في الأيام القليلة الماضية فيما يخص الحالة الصحية لكيت ميدلتون.

واستطاعت عدسات المصورين رصد أميرة ويلز وهي داخل سيارة بجانب والدتها كارول ميدلتون. لتُعد هذه الصورة هي الأولى التي يتم فيها رصد الأميرة علناً منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير.

وتأتي صورة كيت ميدلتون التي انتشرت سريعاً عبر السوشيال ميديا، بعد أن كثُرت الأقاويل والتكهنات والشائعات حول وصحتها.