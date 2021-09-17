شاهد: “القمر” يلتقي “المشتري وزحل”.. في ظاهرة فلكية نادرة جدا

تشهد العديد من الدول العربية كالسودان، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، وقطر، منذ لحظات ظاهرة فلكية نادرة جدا، تتمثل في انتظام القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل، حسب مركز الفلك الدولي.

وحسب مصادر إعلامية، فقد ظهر كوكب المشتري الذي يعتبر الأكثر لمعاناً من زحل، كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غان ميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أما كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافته ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه، تضيف ذات المصادر.

وخلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح اقرب للمشتري نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

ومن جهتهم، أكدوا دكاترة مختصين في علم الفلك أن هذه الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.