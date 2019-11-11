شاهد: بن فليس يكشف جانبا من طفولته

كشف المترشح للرئاسيات علي بن فليس عبر فيديو نشره على صفحته في الفيسبوك جانب من طفولته وكيف تربى يتيم.

واظهر بن فليس من خلال الفيديو انه عان في صباه من الظلم وما شاهده من دماء تزهق ايام الاستعمار الغاشم.

كما قال مرشح الرئاسيات أن مدرسة اليُتم قد تؤدي بالفرد إلى الطريق المسدود والانحراف أو إلى وعي مبكر.

مضيفا انه عندما يفقد الواحد منا احد والديه في صغره يعاني كثيرا خاصة من الجانب الاحساسي وأن كل هذه الأمور أثرت فيه.

وأن حب التعاطف والحنين مع الاخرين نشأ ليس من تعلم مبادئ الدين فقط وإما من حرمان في صغري اصبحت اقدر واقترب من المظلومين على حد قوله