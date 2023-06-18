شاهد.. بوتين يكشف عن سر انسحاب الروس من كييف

انتشرت على موقع “تويتر”، مقاطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يلوح بورقة، أثناء لقائه وفد الوسطاء الأفارقة.

وظهر الرئيس الروسي، وهو يلوح بالورقة، متحدثا عن المفاوضات التي جرت مع الجانب الأوكراني عام 2022 في تركيا.

وتحدث الرئيس الروسي عن المفاوضات التي دفعته لسحب قوات بلاده من العاصمة كييف ومناطق وسومي وتشرنيغو. بناء على المسودة التي تم الاتفاق عليها.

إلا أن أوكرانيا رفضت إتمامها فيما بعد وذلك عقب الانسحاب الروسي من كييف كجزء من الصفقة.

وأصر بوتين على أن هذه الوثيقة تثبت زيف الرواية الأوكرانية، التي قالت عند الانسحاب الروسي من كييف إن ذلك دليل ضعف وخسارة.

وأبدى الرئيس الروسي، استعداده لـ”حوار بنّاء مع الراغبين في السلام”. وذلك خلال لقائه زعماء أفارقة يتوسطون لإنهاء الحرب في أوكرانيا. مشيدا بـ”مقاربتهم المتوازنة” حيال هذه الأزمة.

ويسعى القادة الأفارقة للاتفاق على سلسلة من “إجراءات بناء الثقة، حتى مع بدء أوكرانيا هجوما مضادا لطرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها.