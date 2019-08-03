شاهد تطاير مئات الأسماك في بحيرة أمريكية بعد صعقة كهربائية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تطاير مئات الأسماك، من بحيرة أمريكية، عقب إصابتها بصعقة كهربيائية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته دائرة الحياة البرية والثروة السمكية، لولاية كنتاكي الأمريكية، مئات الأسماك تقفز في حركات سريعة، حول زورق صغير للصيادين، والذين يقومون بالتقاط الأسماك.

وذكرت السلطات المحلية، أن الصيادين هناك، جمعوا مئات الأسماك، باستعمال أداة كهربائية.

والسمك المستهدف بالصعق، هو الشبوط أو الكارب الأسيوي، والذي جلبته الولايات المتحدة، قبل نحو أربعة عقود، للسيطرة على الطحالب والطفيليات.

ولكن هذا النوع من السمك بات يهدد الطعام المتاح لباقي الأنواع من الأسماك، لذلك ذكرا السلطات، أن خطوة الصعق، جاءت من أجل حماية الأنواع الأخرى من السمك، حسب موقع “سكاي نيوز”.

وفي ما يخص السمك المصعوق، فقد تم اصطياده وتسليمه للتجار، من أجل بيعه في الأسواق.