شاهد.. رعب وهلع كبيرين وهجوم بشري على الأسواق في أمريكا بسبب كورونا

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شاهد.. رعب وهلع كبيرين وهجوم بشري على الأسواق في أمريكا بسبب كورونا
بقلم مصطفى.ق

شهدت ولاية بوسطن والعديد من الولايات الأمريكية رعبا وهلعا كبيرين وهجوم بشري على الأسواق بسبب فيروس كورونا.

هذه التطورات جاءت بعد إعلان الرئيس الامريكي ترامب عبر حسابه في تويتر رسميا عن فرض حالة الطوارئ في أمريكا ويطلب مبلغ 50 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وتسود أجواء رعب وهلع كبيرين في كبرى المدن الأمريكية وتهافت كبير على المواد الاستهلاكية بالأسواق.

وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من ألف في نحو 38 ولاية أمريكية،فأعلنت العديد من الولايات والمدن حالة الطوارئ.

ففي العاصمة الأمريكية واشنطن، تم إعلان حالة الطوارئ أيضًا في ولايات كاليفورنيا وميريلاند وكنتاكي ويوتا ونيويورك وفلوريدا وأوريجون ونيوجيرسي وكولورادو وماساتشوستس ونورث كارولاينا وميشيجان وأريزونا.


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