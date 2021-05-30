شاهد.. سارة لعلامة تظهربـ”لوك” جديد يُغير من شكلها تماما

ظهرت الفنانة الجزائرية الشابة، سارة لعلامة، بلوك جديد غير من شكلها كثيرا.وشاركت الفنانة، صورة حديثة لها على صفحتها بانستغرام، ظهرت فيها بشعر قصير على غير العادة.

وعلقت بطلة مسلسل “مليونير“، على صورها قائلة: “نعم لقد قصصت شعري”.وسألت الفنانة متابعيها قائلة: “أحببتموني بالشعر القصير أو الطويل”.

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وتألقت النجمة الجزائرية، سارة لعلامة، في رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في سلسلة “مليونير” ومسلسل “مشاعر”.

وبخصوص دورها في “ميليونير“، أكدت سارة العلامة أنها أعجبت به كثيرا منذ أن قرأته في السيناريو، إلى درجة أنها أصبحت متحمسة كثيرا لأداءه قبل بداية التصوير وحضرت له بشكل جيد، أين اضفت عليه بعض الأمور من شخصيتها الحقيقية.

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وحول إمكانية وجود جزء ثاني من “السلسلة”، أكدت الممثلة بأنها لا يمكن أن تجزم بوجوده، لكنها تأمل ذلك، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ بداية الحلقة الأولى.