شاهد.. سجين برازيلي يتنكر بهيئة إبنته للهروب من السجن!

أعلنت إدارة أحد السجون البرازيلية، عن تمكنها مؤخرا، من منع زعيم عصابة من الهروب من السجن، بعدما استخدم حيلة ماكرة لإستغفالهم.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، حاول السجين “كلوفينو دا سيلفا”، المعتقل في سجن بمدينة “ريو دي جانيرو”، الهروب، متنكرا بزي إبنته.

واستطاع رئيس العصابة، أن يتنكر ببراعة في هيئة إبنته، مستعملا قناعا للوجه ، وشعرا مستعارا، وثيابا نسائية.

وترك السجين الذي خطط للهروب، إبنته “19 عاما” في السجن، بعدما جاءت لزيارته، وتنكر بهيئتها، محاولا الخروج من الحبس.

ومن المرتقب أن تتخذ إدارة السجن، أجراءات عقابية، في حق السجين المعتقل.

كما سيتم إجراء تحقيق، للبحث عن الأشخاص الذين ساعدوا رئيس العصابة على الهروب.