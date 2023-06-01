شاهد سقوط جو بايدن خلال حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم لموقف محرج في أكاديمية القوات الجوية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي.

وخلال حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي سقط الرئيس الامريكي من على المنصة أثناء توزيع الشهادات على جريجي الأكاديمية بولاية كولورادو.

وتعتبر هذه السقطة جو بايدن والبالغ من العمر 80 سنة ليست الاولى منذ توليه الرئاسة. وأظهر الفيديو لحظة سقوطها لأسرع إليه خريجي الاكاديمية لمساعدته على الوقوف.