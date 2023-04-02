شاهد.. صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك

ضرب البرق مركز التجارة العالمي في نيويورك، وهو أطول مبنى في نصف الكرة الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر المبنى سادس أطول مبنى في العالم، إذ يبلغ عدد طوابقه 102 طابق.

هذا وضربت عاصفة قوية أمريكا خلال الأيام القليلة الماضية، وصدرت تحذيرات من “كارثة” أخرى وسط ترقّب واستعدادات بعدة ولايات.

ونقلت وسائل إعلام عن خبراء قولهم إن تكرار العواصف والأعاصير في الولايات المتحدة يرجع عموماً إلى التغيرات المناخية الحادة.

يضاف لذلك أن الولايات المتحدة محاطة بالمحيطات، ولذلك تتحرك كتل هوائية ضخمة من المحيطات نحو اليابسة.

وأوضح الخبراء أن المحيطات التي كانت لها قدرة كبيرة جداً على استيعاب الحرارة لم تعد قادرة على ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارتها. وهو الأمر الذي له تأثير كبير جداً على الظواهر المناخية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، السبت، تحذيراً من عواصف رعدية في أجزاء من شرق الولايات المتحدة.

وهو ما قد يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها على 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية آركنسو وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق المدينة، وهي عاصمة الولاية.