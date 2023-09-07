شاهد.. طريقة هروب مثيرة لمُجرم خطير من السجن

نشرت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية، الطريقة الغريبة للحظة هروب قاتل “خطير للغاية” من السجن.

وهرب دانيلو سوزا كافالكانتي “34 عاما”، من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع. وهو الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة.

ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر، اليوم الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة.

وتوجه كافالكانتي في الفيديو لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بخفة ومهارة، واضعا جسده بشكل أفقي. ليستمر بالصعود على الحائط بهذه الطريقة حتى وصل للأعلى.

وتم رصد القاتل أربع مرات على الأقل في دائرة نصف قطرها ميلين من بلدة بوكوبسون. مع استجابة الشرطة المحلية لأكثر من 100 إبلاغ من السكان.

وقال الرائد جورج بيفينز، نائب مفوض العمليات بشرطة ولاية بنسلفانيا، يوم الاثنين، إن الوكالة تولت الدور القيادي في التحقيق. وجلبت المزيد من التكنولوجيا والأفراد للمساعدة في المطاردة.

وقال بيفينز: “أحد الأشياء التي فعلناها هو أننا جعلنا والدة الشخص تسجل تسجيلاً تطلب منه الاستسلام بسلام”.

وأُدين كافالكانتي في 16 أوت بطعن صديقته السابقة ديبورا برانداو 38 مرة قاتلة أمام طفليها الصغيرين في عام 2021.