شاهد.. طفل فلسطيني يتوجه لمركز الشرطة حاملا لمجته للتحقيق معه!

استدعت شرطة الإحتلال الإسرائيلي، الطفل الفلسطيني “محمد ربيع عليان”، والذي يبلغ من العمر 4 سنوات، للتحقيق معه، اليوم الثلاثاء، في مركز تابع لها، في شارع صلاح الدين، بالقدس المحتلة.

وتوجه الطفل الفلسطيني الصغير، وهو يلبس قميصا جديدا، ويحمل لمجته، إلى مركز الشرطة، في مشهد يدمي القلب، وسط التفاف شعبي من المقدسيين، وحضور إعلامي كبير.

واعتبر رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن استدعاء الطفل عليان، خرق للقانون.

وبحسب موقع “شبكة الحرية الإعلامية”، فقد اضطرت شرطة الإحتلال، إلى إلغاء قرار استدعاء الطفل، “محمد ربيع عليان”، بسب الضغط الشعبي.

وأضاف ذات الموقع، أنه تم التحقيق مع والد الطفل، وفي نهاية المطاف تم اخلاء سبيله، مع التهديد بإعتقال طفله، في حال ضرب بالحجارة، حسب ذات المصدر.