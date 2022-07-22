شاهد: فنان جزائري مشهور من القمة إلى التشرد بشوارع فرنسا

نشر احد رواد منصات التواصل الإجتماعي لفيديو نسبه إلى الشاب فيصل الذي إشتهر في التسعينات من القرن الماضي. والذي تحول من فنان مشهور في الجزائر إلى متشرد وبدون مأوى في فرنسا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول صاحب رائعة سكينة الباب يطبطب في حالة يرثى لها وهو يعزف على البيانو. وسط احد المراكز التجارية بفرنسا.

وادى الشاب فيصل عبر الفيديو المتداول اغنيته “سكينة الباب يطبطب” والتي إشتهر بها في الجزائر عندما كان طفلا. ولاقت وقتها نجاحا رائعا لدى الجمهور الجزائري خاصة عبر حصة “بلاد ميوزك”.

هذا وتأسف ناشر الفيديو على الحالة التي وصل إليها هذا الفنان الذي عرف الشهرة في بلاده. ليتحول إلى متشرد بين شوارع مارسيليا في فرنسا.

كما لاق هذا الفيديو تأثيرا على رواد منصات التواصل الإجتماعي الذين تأسفوا على الوضعية. التي اصبح يعيشها ليس الفنان فقط وإنما عدد كبير من الشباب بديار الغربة.

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تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو لأغنية المغني الجزائري موح ميلانو “ماشافوهاش” بنسخة سعودية.

واظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل شاب يردي قميص ويضع على رأسه الشماغ يؤدي أغنية “ماشافوهاش” بالغة العربية الفصحى .

وحسب رواد منصات التواصل الإجتماعي فإن الاغنية المؤداة في الفيديو هي النسخة السعودية لأغنية رائد الطابع الزنقاوي موح ميلاد.

ولاقت الأغنية رواجا وإعجابا كبيرا خاصة وأن الشاب الذي أداها إختار الكلمات متناغمة مع حسن الاداء بالغة العربية الفصحى. في حين أجمع البعض الاخر على ان النسخة الجزائرية الاحسن والأفضل بكثير.

وكان موح ميلانو في جوان 2021 اصدر ألبومه “ماشافوهاش” أين حطم أرقاما قياسية من خلال تحقيق مشاهدة تخطت الـ 230 مليون عبر اليوتوب في ظرف وجيز.

وحقيقة الامر فإن مؤدي الاغنية تبين أنه يوتوبر جزائري من ولاية بشار إسمه محمد ايمن علوان. كما ان قناته عبر اليوتوب تحمل إسم aymen pixxa .