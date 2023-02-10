شاهد.. لحظات مؤثرة للمّ شمل رضيع مع والده

أثار طفل سوري منكوب جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، تعاطف العالم من خلال مقطع فيديو إنتشر له وهو يأكل موزة وحيدا في أحد المستشفيات.

وأثار فيديو الطفل وهو يأكل موزة بهدوء ووجهه ممتلئ بالكدمات مشاعر الكثيرين وقد عرض بعضهم تبنيه.

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وبعد جهود مضنية تمكن فريق “ملهم” للمتطوعين من العثور على أب هذا الطفل، الذي تبين أنه كان قد أصيب إصابات كبيرة بسبب الزلزال.

وصور الفريق لقاء الأب بابنه في إحدى خيم الفريق، حيث بدأ الأب يبكي فور رؤية ابنه بينما لا يستطيع حمله بسبب الكسور في جسده.

وفي المقابل انحنى الطفل وحاول أن يقترب من الرجل ما يثبت أنه يعرفه بالفعل.

https://www.instagram.com/reel/CoctJj0roC1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=94c966ea-9d59-4482-92cd-be51f8f06305