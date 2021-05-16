شاهد.. لحظة إنتشال طفلة فلسطينية من تحت ركام منزلها وهي حية

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شاهد.. لحظة إنتشال طفلة فلسطينية من تحت ركام منزلها وهي حية
بقلم نادية بن طاهر

تمّكن رجال الإنقاذ في فلسطين، من انتشال طفلة حية من تحت أنقاض منزلها الذي دمرته طائرات الإحتلال الصهيوني.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يصور لحظة انتشال الطفلة وهي حية من تحت الأنقاذ، في معجزة حقيقية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء الذين قتلوا جراء القصف الصهيوني، إلى 181 شهيدا، بينهم 52 طفلا و31 سيدة.

ودمرت طائرات حربية صهيونية، عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، بدون سابق إنذار، فجر اليوم الأحد.

https://www.facebook.com/m7mad.alnajar/videos/4226455434071640/?t=2


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=996297

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