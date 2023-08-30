شاهد لحظة الإنقلاب في الغابون.. هذا ما حدث بعد إعلان فوز علي بونغو

أعلنت مفوضية الانتخابات في الغابون، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا (64 عاما) في الانتخابات بحصوله على نسبة 64 بالمئة من الأصوات.

ليعلن بعدها، جنود متمردون في الغابون، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا أن تمدد سيطرة عائلة بونغو على السلطة منذ 55 عاما.

حيث أنه وبعد دقائق من الإعلان عن نتائج الإنتخابات، سمع دوي إطلاق نار وسط العاصمة، ليبرفيل.

وظهر عشرات الجنود، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي، على شاشة التلفزيون الحكومي صباح الأربعاء وأعلنوا الاستيلاء على السلطة.

وقال متحدث باسم المتمردين، وبينهم عناصر من الدرك والحرس الجمهوري وفصائل أخرى من قوات الأمن: “نؤكد من جديد على التعهد باحترام التزامات الغابون تجاه المجتمع الوطني والدولي”.

وأعلن العسكريون إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة. كما أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.

وتولى بونغو السلطة فترتين رئاسيتين منذ وصوله إلى السلطة عام 2009 بعد وفاة والده، عمر بونغو الذي حكم البلاد طيلة 41 عاما.

وواجه بونغو في الانتخابات ائتلافا معارضا بقيادة عالم الاقتصاد ووزير التعليم السابق، ألبير أوندو أوسا، والذي جاء ترشحه المفاجئ قبل أسبوع من التصويت.

في مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) ظهر مجموعة من المواطنين في الغابون يتظاهرون تأييدا للانقلاب الذي قاده مجموعة من الضباط في الجيش الغابوني على السلطة.

وظهر العشرات يحملون أعلام الغابون ويحيون مركبة عسكرية وسط الشارع يستقلها عدد من العسكريين.

كما أقدم بعض المواطنين على تلوين إحدى صور الرئيس علي بونغو لإخفاء معالمه في إشارة على تأييدهم للانقلاب الحاصل بالبلاد.