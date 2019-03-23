شاهد .. لحظة تدفق مياه بئر حفره كويتيون بقرية إفريقية تعاني العطش

أظهر فيديو الفرحة العارمة والهستيرية التي دخل فيها سكان قرية إفريقية، بعد أو انفجار للماء من بئر حفره كويتيون.

وبيّنت هذه الفرحة التي دخل فيها سكان القرية، حجم حاجة هؤلاء للمياه الشروب، حيث يبدو للناظر وكأنهم في حفل زفاف.

حيث ومباشرة مع أول تدفق لمياه البئر، حتى راح أهل القرية صغارا وكبارا نساء ورجالا يرقصون من الفرح تحت الماء.

وقد عرف هؤلاء قيمة الماء واحتفلوا بهذا البئر أشد احتفالا، بعدما أدركوا قيمة هذه النعمة التي ربما افتقدوها لفترة.