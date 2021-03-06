شاهد.. مخمور ينفخ في بوق وينادي الموتى للنهوض من أجل يوم القيامة!

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لمخمور في مقبرة، جدلا كبيرا.

ويظهر في مقطع الفيديو، شخص وهو في مقبرة، ويحمل بوقا، وينادي الموتى للنهوض من أجل يوم القيامة.

وتداول رواد مواقع التواصل، إن الحادثة تتعلق بشاب تونسي، ووقعت بمقبرة في ولاية المنستير.

وتبين إن هذه الحادثة تمّت فعلا ولكن لم تحدث في المنستير وإنّما حدثت في “مقبرة النجف” بالعراق.

وتداولت العديد من المواقع الإخبارية العراقية هذا الخبر، مع نشر الفيديو ”القبض على شخص مخمور يحمل بوقا وينادي الموتى قوموا يا عباد الله قد قامت الساعة”.