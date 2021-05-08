شاهد.. مستوطنون يعتدون على موائد الإفطار في “الشيخ جراح” بالقدس

اعتدى مستوطنون صهيونيون، ليلة الخميس، على موائد إفطار رمضانية نصبت في حيّ “الشيخ جراح”، وسط القدس المحتلة.

وتم تنظيم هذا الإفطار، تضامنا مع العائلات الفلسطينية المهددة بإخلاء منازلها لصالح المستوطنين.

وقام المستوطنون برش غاز الفلفل على الصائمين، مما دفعهم إلى التصدي لهم.

لتندلع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات صهيونية، شاركت في الاعتداءات إلى جانب المستوطنين.

ويسود التوتر في حي “الشيخ جراح”، بعد تهديد الكيان الصهيوني، لعائلات مقدسية بطردها من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وحتى الآن تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و”المركزية” الصهيونيتين.