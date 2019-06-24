شاهد.. مطار دبي يرحب بأول زيارة لمؤسس “تويتر” بطريقة إبداعية

رحبت إدارة مطار دبي، بمؤسس موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “جاك دورسي”، بطريقة جد مميزة، لدى دخوله الإمارت العربية المتحدة، اليوم الإثنين.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، قامت إدارة مطار دبي، بوضع ملصق خاص على جواز سفر مؤسس “تويتر”.

حيث نشر “جاك دورسي” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، صورة للملصق على جواز سفره، والذي يتألف من رسم للطائر الشهير في “تويتر”، مع عبارة ترحيب.

كما حصل مؤسس “تويتر”، على الختم الرسمي لدخول دبي، والذي يحمل تاريخ اليوم الإثنين 24 جوان 2019.

وحققت تغريدة “دورسي” تفاعلا كبيرا عبر حسابه على “تويتر”، إذ أعجب بها وعلق عليها وشاركها مئات المتابعين.

ورحب الجميع، بمؤسس “تويتر”، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي زيارة مؤسس “تويتر”، ضمن رحلة حملت إسم “Tweep Tour” المخصصة لجولة على مكاتب “تويتر” الرئيسية في العالم.

وزار “جاك دورسي”، قبل زيارته إلى “دبي”، كل من “باريس”، و”دبلن” و”هامبورغ”.