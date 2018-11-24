شاهد.. مناصرة تستغل إبنتها لإدخال “الفميجان” في نهائي القرن !!

تداول الإعلام الأرجنتيني فيديو لأحد المناصرات لنادي ريفربلايت وهي تخفي الألعاب النارية حول خصر جسم إبنتها الصغيرة.

وهذا من أجل إخفائها على عناصر الأمن وإدخالها لملعب “المونيمونتال”، الذي يحتضن اليوم مباراة إياب نهائي “ليبيرتادوريس” ضد “بوكا جنيور”.

وصنع الفيديو الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الذين وصفهوه بهوس كرة القدم الذي بلغ حتى “الجنس اللطيف” في الأرجنيتين.