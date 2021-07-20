شاهد.. موظفو السفارة الأمريكية بالجزائر يتدوقون الأكلات الجزائرية أيام العيد

نشرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر اليوم عبر صفحتها على الفيسبوك، فيديو شاركت من خلاله الجزائريين في عيد الأضحى. وأظهر الفيديو موظفي السفارة الأمريكية يتدوقون أكلات شعبية جزائرية من التي يتم طبخها في أول أيام العيد ويعطون أراءهم

وكتبت السفارة عبر صفحتها “الماريكانيّين ذاقو أكلات جزائرية خاصة بعيد الاضحى.” وأضافت “واشمن أكلة عجبتكم الاكثر في ميزكم؟”

وكانت السفارة أمس الإثنين هنأت الشعب الجزائري والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك

وكتبت السفارة تتقدم سفارة الامريكية في الجزائر بأحر التهاني وأطيب الأماني للمسلمين في الجزائر وجميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى.

وأضافت ” الذي يستغله المسلمون لتقوية القيم الروحانية والصدقة والتعاون والتكافل الاجتماعي التي يثمنها كل من شعبينا.”

https://www.facebook.com/USEmbassyAlgiers/videos/292844475964972