شاهد.. موقف مؤثر للحريري أثناء جنازة جاك شيراك

رصدت عدسات الكاميرات، التأثر الشديد لرئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، خلال مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، بفرنسا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، لفت التأثر الكبير للحريري، نظر الإعلام الفرنسي، والذي سلط عليه الكاميرات.

وذرف رئيس الحكومة اللبنانية الدموع، حزنا على رحيل صديق العائلة.

ونعى الحريري شيراك قائلا، إنه من موقعه السياسي والعائلي يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وكانت لبنان، الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت الحداد رسميا، على الرئيس الفرنسي جاك شيراك.

للتذكير، كان الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، من المهتمين بالشؤون اللبنانية، وكانت له زيارات متعددة إلى لبنان.

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ86 عاما.