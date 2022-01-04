شاوشي: هذا سبب إبعادي عن المنتخب الوطني سابقا

كشف الحارس الأسبق للمنتخب الوطني فوزي شاوشي عن السبب الحقيقي وراء إبعاده من الكتيبة الوطنية سابقا.

وعاد شاوشي للحديث عن خطوة المسؤولوين عن المنتخب سابقا في حديثه لـ “النهار”

“قالو أن شاوشي لديه إصابة خطيرة على مستوى الأرجل وانا لم أكن أعاني من أي إصابة، انذاك، قادوني إلى المستشفى للقيام بعملية جراحية رغم أني لم لكن مصاب، عدت مباشرة إلى الفندق. زعفت وأخذت قراري بالعودة إلى المنزل. أتى إلى روراوة وصادي. من اجل إقناعي لكن للأسف أخدت قراري”.

كما تطرّق بطل أم درمان إلى العروض التي وصلته “في مباراة الجزائر أمام النيجر بقسنطينة جاءني عرض من السعودية. تقبلت ذلك وأردت أن اتنقل إلى هناك. لكن فجأة. أتلقى إتصال من قبل المسؤولين” وختم عن الحادثة “تصوّروا كلموني وقالو أني متواجد في فندق للسهر. جاوبته أي ملاهي تتواجد في الرمضان الكريم”.