الرقم السري :

136844

خمسيني جيجلي أصيل يتوق لأجمل علاقة

أول إعلان لنا في هذا الركن لرجل أصيل من ولاية جيجل، لم يسبق له الزواج، في الخمسين من عمره. مصدر قوته التجارة وبحمد الله وعونه تمكن من تحصيل سكن يحقق أحلامه وأماله فيه من بناء وتكوين أسرة.

يحلم من تواصل معنا بكثير من الثقة أن يسوق الله له نصيبا يتمثّل في زوجة صالحة يكمل إلى جانبها المشوار. كما يريدها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنّها أقل من 40 عام. لا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وشرطه الوحيد أن تكون عزباء.

الرقم السري :

136845

شاوي أصيل معه تكملين الطريق

من باتنة، خاطبنا شاب أصيل أخر آخر لم يسبق له الزواج، في ربيعه الـ 38، لديه سكن خاص. قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله القفص الذهبي. كما يمارس التجارة ويحيا راحة بال يريد أن تكتمل بظفره بعروس يكمل معها العمر في هناء وسعادة. ويحقق إلى جانبها كل الأحلام.

يبحث صاحب ثاني إعلان لنا في هذا المنبر عن شابة صالحة، سنها لا يتجاوز 35 سنة. شرطه أن تكون ماكثة في البيت، لا يهمه إن كانت عزباء، أرملة أو مطلق بدون أولاد. ويريدها من ولاية باتنة، وما جاورها.

الرقم السري :

136846

تاجر ميسور الحال لا يبتغي سوى الحلال

شاب من منطقة القبائل، في ربيع العمر 32، هو أعزب أصيل لم يسبق له الزواج، يمارس حرفة النجارة في ورشته الخاصة. كما يملك مسكن خاص، يحبه كل معارفه ويثنون على طيبته وأخلاقه.

يبحث صاحب ثالث محطة لنا في هذا الفضاء على إنسانة شريفة تحيا معه على الحلوة والمرة. يحسن إليها وتحسن إليه تحت سقف الحلال، شرطه أن تكون قبائلية، سنها أقل من 30 سنة. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، شرطه لأن تكون عزباء ومقبولة الشكل.

طالع أيضا :