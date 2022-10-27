زوج أصيل يناشد الحلال فهل من أصيلة

الرقم السري :

138564

من تصون عرضه وتقبل أن تكون على سنة الله زوجته

نستهل عروضنا من ولاية الأصالة، ونقدم لكم عرضا لرجل أصيل أبجة لنا النوايا الحسنة، رجل من ولاية الأغواط. ثابر اجتهد وحقق الكثير من النجاحات، توجه للحياة العملية وتألق فيها. تقلد عدة مناصب واستقر به الأمر حاليا كعامل مستقر في إحدى ولايات الجنوب، هو شاب في الـ40 من عمره. أعزب لم يسبق له الزواج، يملك مسكن خاص ويبحث له عن أميرة تملأه ألوانا وجمالا بحسها المرهف وروحها الصادقة.

رجاؤه في الله، وحلمه أن يعثر على مبتغاه. فتاة صادقة وزوجة صالحة تكون قرة عين له تدخل السرور ومعاني الفرح على حياته، الجدية طريقها. وطيبة القلب مبدؤها، تكون بنت أصول تقبل عرضه على سنه الله والرسول، يريدها من الأغواط والولايات المجاورة لها. وكذا من العاصمة، سنها أقل من 33 سنة، كما يريدها عزباء. ولا يهم إن كانت ماكث في البيت أو موظفة في سلك التعليم.

الرقم السري :

138565

شهم وصاحب نخوة فمن تملأ حياته مودة ورحمة

نبقى في جنوبنا الجميل. لنحط الرحال هذه المرة في واد سوف ونعرفكم منها على رجل تجتمع فيه كل الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. شاب يمشى في حياته بخطوات ثابتة، نال من العمل ما نال وأصبح مهندس يحسب له ألف حساب. كما حصل على منزل خاص والآن يرغب في إتمام نصف الدين والعمل بوصة النبي الكريم.

ابن واد سوف يبلغ من العمر 34 سنة ، أعزب لم يسبق له زواج. يتمنى يلاقيه القدر بفتاة تكون له شريكة لطول العمر، يتعاهدان على الوفاء والعيش على المودة والرحمة وبما يرضي الله. يتمنى أن تكون زوجته من ولاية واد سوف وما جاورها، أو من ولايات الشرق، سنها لا يتجاوز 32 سنة. كما يريدها عازبة لم سبق لها زواج، ما كث في البيت ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

138566

شاوي أصيل يناشد الحلال فمن تستجيب

شاب من ولاية باتنة، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 39 سنة، يمارس مهنة التجارة ولديه سكن خاص. قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله القفص الذهبي. يريد أن الراحة التي ينعم بها بالظفر بزوجة صالحة تكون له خير متاع في الحياة الدنيا.

فقلب يحمل الخير، ونية طيبة في إكمال نصف الدين، يبحث عن شابة صالحة تكون له قرة عين. شابة ذات أخلاق تكون من ولاية باتنة، وما جاورها، سنها لا يتجاوز 35 سنة. شرطه أن تكون ماكثة في البيت، لا يهمه إن كانت عزباء، أرملة أو مطلق بدون أولاد.

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