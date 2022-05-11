الرقم السري :

136883

شاوي أصيل يناشد الحلال فمن تستجيب

شاب أصيل من ولاية باتنة، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 39 سنة، يمارس مهنة التجارة ولديه سكن خاص. قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله القفص الذهبي. يريد أن الراحة التي ينعم بها بالظفر بزوجة صالحة تكون له خير متاع في الحياة الدنيا.

فقلب يحمل الخير، ونية طيبة في إكمال نصف الدين، كما يبحث عن شابة صالحة تكون له قرة عين. شابة ذات أخلاق تكون من ولاية باتنة، وما جاورها، سنها لا يتجاوز 35 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. لا يهمه إن كانت عزباء، أرملة أو مطلق بدون أولاد.

الرقم السري :

136884

على سنة خير الأنام يريد أن يطرق الباب

رجل من ولاية وهران، متزوج أب لأولاد، قصد الحلال ويتمنى التعدد على سنة خير الأنام. إبن وهران أصيل يبلغ من العمر 43 عام، كما يشغل منصب مهندس في مؤسسة عمومية، وبإمكانه أن يوفر مسكن خاص.

يتمنى في القريب أن يعثر على زوجة صالحة يمضي معها في رحاب الحلال وعلى أسس العدل والمساواة. زوجة حنون يعد أن يقدرها ويعتزّ بها، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد ترافقه المشوار وتعمر له الدار.

الرقم السري :

136885

يريد البدء من جديدي فهل من عروس تمد له اليد

أخيرا وليس آخرا، نحط الرجال في العاصمة ونعرفكم على رجل أصيل ناضج يتمنى تحصيل الحلال والارتباط في القريب العاجل. متمنيا إعادة بناء حياته وترميم الشرخ الذي حلّ بقلبه، هو مطلق وأب لبنتين برعاية الأم. موظف مستقر في مؤسسة عمومية يبلغ من العمر 49 سنة، ولدي سكن خاص.

يرجو الزواج في القريب، بامرأة صاحبة أخلاق وأصل جميل، تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى 40 سنة، يريدها ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

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