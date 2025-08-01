شايبي:”المشاركة في دوري الأبطال حلم الطفولة… وسأقاتل لحجز مكانة أساسية”

كشف الدولي الجزائري، فارس شايبي، نجم نادي آينتراخت فرانكفورت، عن أبرز محطات استعداداته للموسم الكروي الجديد.

كما تحدث عن علاقته العائلية القوية، طموحاته المستقبلية، وانطباعاته حول خوض منافسات دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

وأجرى لاعب “الخضر”، حوارً مطولاً مع الموقع الرسمي لناديه الألماني، تطرق من خلاله للعديد من القضايا، وقال شايبي:””لم يكن موسميالمنقضي مرضيًا على المستوى الشخصي. لم أعتد الجلوس على دكة البدلاء، وكانت تلك تجربة جديدة وصعبة. لكنها كانت فرصة للتعلّم والنضج. الآن هدفي هو العودة بقوة وفرض نفسي من جديد كلاعب أساسي”.

وأضاف المتحدث:”كفريق، قدمنا موسمًا مميزًا، لكن لدي طموحات كبيرة على المستوى الفردي، وسأبذل كل جهدي لتحقيقها”.

تحدث شايبي بثقة عن علاقته الجيدة بالمدرب دينو توبمولر، الذي يقود فرانكفورت للموسم الثالث على التوالي: “علاقتي به قوية، نتواصل كثيرًا، حتى خلال الإجازة كان يتصل بي. يفهمني جيدًا، ويساعدني على اللعب في المركز الذي أستطيع من خلاله تقديم الأفضل للفريق”.

وعن مركزه المفضل، قال: “أفضل اللعب في دور هجومي أكثر، كمحور متقدم أو صانع ألعاب. في هذا المركز ألمس الكرة أكثر وأكون أكثر فاعلية”.

ولعل أبرز ما يميّز الموسم الجديد بالنسبة لشايبي، هو مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا. بعد أن خاض موسميْن سابقيْن في دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي.

وقال لاعب تولوز السابق في هذا الصدد:”منذ الطفولة وأنا أحلم بسماع نشيد دوري الأبطال من داخل الملعب. في تولوز لم أتمكن من اللعب أوروبيًا، واليوم سأحقق هذا الحلم هنا في فرانكفورت. لا أستطيع الانتظار حتى أعيش هذه اللحظة في دويتشه بنك بارك”.

وبخصوص الموسم الجديد، أكد شايبي، أن الأرقام ليست ما يهمه بقدر بل الأداء الجماعي:”لا أفكر في عدد الأهداف أو التمريرات الحاسمة، بل أريد أن أقدّم أفضل نسخة من نفسي وأن نسعد جمهورنا”.