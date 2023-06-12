شايبي مرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في “الليغ1”

اختير الدولي الجزائري، فارس شايبي، للتنافس على جائزة أفضل لاعب صاعد في الليغ1، خلال الموسم الكروي 2022-2023.

وكشف الحساب الرسمي لـ”الليغ1″ الفرنسية، في تغريدة على “تويتر” اليوم الاثنين، عن 4 أسماء مرشحة لجائزة أفضل لاعب صاعد، والتي ضمت اسم لاعب الخضر، فارس شايبي، وغاب عنها زميله في المنتخب بدر الدين بوعناني.

وينافس شايبي، على الجائزة رفقة كل من لوكاس شوفالييه حارس نادي ليل. إلى جانب مهاجم أولمبيك ليون برادلي باركولا، والسنغالي حبيب ديارا لاعب ستراسبورغ.

للإشارة فقد تألق صاحب الـ 20 ربيعا، بشكل ملفت للانتباه في أول موسم احترافي له بألوان تولوز. بعدما شارك في 36 مباراة بين “الليغ1” وكأس فرنسا، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أخرى.