شايبي: “الوافدون الجدد إضافة قوية للمنتخب”

أشاد لاعب الخضر، ونادي تولوز الفرنسي، فارس شايبي، بمستوى اللاعبين الجدد، الذين تواجدوا رفقة التشكيلة الوطنية، في تربص جوان الذي اختتم أمس، بمواجهة تونس وديا.

وفي تصريحات خص بها قناة “النهار” من ملعب عنابة. قال شايبي عن الجدد: “إنهم إضافة قوية.. سنقدم كل شيء ونعمل بجد لنكون أقوى”.

أما عن التعادل أمام تونس، علّق لاعب تولوز: “لعبنا شوطا ثانيا في المستوى، بعدما مررنا في المرحلة الأولى، التي كنا قادرين خلالها على تقديم وجه أفضل.. ورغم ذلك، لم نجسد الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الثاني للأسف”.