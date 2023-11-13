شايبي: “بلماضي أمام خيارات صعبة لضبط قائمة الكان”

اعترف الدولي الجزائري، فارس شايبي، بالصعوبات الكبيرة التي سيواجهها الناخب الوطني، جمال بلماضي، من أجل ضبط القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، من مطار هواري بومدين، تحسبا للالتحاق بتربص الخضر الخاص، بمواجهتي الصومال وموزمبيق، ضمن تصفيات مونديال 2026، قال شايبي: “الجزائر منتخب كبير، وبلاعبين كبار.. الناخب الوطني يملك خيارات عديدة ولكنها صعبة”.

وأضاف نجم فرانكفورت الألماني: “الخيارات التي سيقوم بها (يقصد بلماضي) صعبة. لأنه يوجد ثراء، ولكنه من الجيد أن تكون أمامك خيارات كثيرة.. سنرى من سيأخذ لـ“الكان” من أجل تمثيل الجزائر”.